Міністерство фінансів оприлюднило нові форми декларацій для платників єдиного податку

Для ФОПів та платників єдиного податку 3 групи (юрособи) та 4 групи діють нові форми податкових декларацій.

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Міністерство фінансів затвердило та оприлюднило нові форми податкових декларацій.

Йдеться про три податкові декларації: платника єдиного податку фізичної особи – підприємця, платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) та платника єдиного податку четвертої групи.

Нові форми податкових декларацій затверджено наказом Мінфіну від 31 січня 2025 року № 57.

Як пояснюється, ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання у відповідності з останніми змінами до Податкового Кодексу.

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