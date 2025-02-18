На арці укриття Чорнобильської АЕС триває ліквідація тління — Міндовкілля

У Міндовкілля заявили, що радіаційний стан знаходиться під постійним контролем.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 17 лютого на саркофазі Чорнобильської АЕС виявили ще три осередки тління.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що станом на 7:00 ліквідація тління внаслідок влучання російського дрону в Арку Нового Безпечного Конфайнменту продовжується.

«Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах», - сказано у повідомленні.

У відомстві нагадали, що за результатами огляду Арки НБК виявлені такі пошкодження:

зовнішня обшивка Арки:

наскрізні руйнування площею приблизно до 15 м2;

дефекти обшивки;

пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;

наявні руйнування болтових з’єднань.

несучі конструкції гаража:

деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Раніше СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.