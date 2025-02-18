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На арці укриття Чорнобильської АЕС триває ліквідація тління — Міндовкілля

10:53, 18 лютого 2025
У Міндовкілля заявили, що радіаційний стан знаходиться під постійним контролем.
На арці укриття Чорнобильської АЕС триває ліквідація тління — Міндовкілля
Фото: ДСНС
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Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.  17 лютого на саркофазі Чорнобильської АЕС виявили ще три осередки тління.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що станом на 7:00 ліквідація тління внаслідок влучання російського дрону в Арку Нового Безпечного Конфайнменту продовжується. 

«Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах», - сказано у повідомленні.

У відомстві нагадали, що за результатами огляду Арки НБК виявлені такі пошкодження:

зовнішня обшивка Арки:

  • наскрізні руйнування площею приблизно до 15 м2;
  • дефекти обшивки;
  • пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
  • наявні руйнування болтових з’єднань.

несучі конструкції гаража:

  • деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Раніше СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

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Чорнобиль

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