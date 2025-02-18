На арці укриття Чорнобильської АЕС триває ліквідація тління — Міндовкілля

Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 17 лютого на саркофазі Чорнобильської АЕС виявили ще три осередки тління.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що станом на 7:00 ліквідація тління внаслідок влучання російського дрону в Арку Нового Безпечного Конфайнменту продовжується.
«Радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах», - сказано у повідомленні.
У відомстві нагадали, що за результатами огляду Арки НБК виявлені такі пошкодження:
зовнішня обшивка Арки:
несучі конструкції гаража:
Раніше СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.
Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.
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