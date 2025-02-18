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Особа не має права на застосування нового показника середньої зарплати при переході на пенсію за віком на загальних підставах після призначення пенсії на пільгових умовах – Верховний Суд

10:41, 18 лютого 2025
Перехід на пенсію за віком після призначення пенсії на пільгових умовах – позиція Верховного Суду.
Особа не має права на застосування нового показника середньої зарплати при переході на пенсію за віком на загальних підставах після призначення пенсії на пільгових умовах – Верховний Суд
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Верховний Суд розглянув касаційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які зобов’язали відповідача призначити особі пенсію за віком із застосуванням нового показника середньої заробітної плати.

Суть спору полягала в тому, що позивач, який з 2013 року отримує пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2, звернувся до Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком за загальними підставами відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Позивач вимагав застосування нового показника середньої заробітної плати, що використовувався у 2023 році.

Суд першої інстанції задовольнив позов частково, визнавши протиправним рішення Пенсійного фонду про відмову в призначенні пенсії за віком та зобов’язавши відповідача призначити пенсію з урахуванням нового показника. Суд апеляційної інстанції підтримав ці висновки.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні позову. Суд наголосив, що пенсія за віком на пільгових умовах, призначена відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", є різновидом пенсії за віком і не передбачає можливості повторного призначення пенсії на загальних підставах, пославшись на частину третю статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яка встановлює, що при переході з одного виду пенсії на інший застосовується той самий показник середньої заробітної плати, що використовувався при первинному призначенні.

Крім того, Верховний Суд зазначив, що законодавство не передбачає можливості повторного призначення пенсії за віком після досягнення пенсійного віку, якщо особа вже скористалася правом на пенсійне забезпечення за пільговими умовами. Перехід на пенсію за віком на загальних підставах у такому випадку не є переходом на новий вид пенсії, а є лише його варіацією в межах одного виду пенсійного забезпечення.

На підставі вищезазначеного, Верховний Суд сформулював правовий висновок про те, що особа, якій призначено пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення», не має права на повторне призначення пенсії за віком на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» після досягнення нею загального пенсійного віку, оскільки пенсія за віком на пільгових умовах і пенсія за віком, що призначається на загальних підставах, є різновидами одного виду пенсійного забезпечення - пенсії за віком. Тому, при вирішенні питання щодо наявності в особи права на повторне призначення пенсії за віком на загальних підставах після призначення їй пенсії за віком на пільгових умовах необхідно керуватися тим, що таке право у особи відсутнє, оскільки звернення особи, якій призначено пенсію за віком на пільгових умовах, із заявою про призначення пенсії за віком на загальних підставах після досягнення загального пенсійного віку, не є переведенням з одного виду пенсії на інший у розумінні частини третьої статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і не дає підстав для застосування оновленого показника середньої заробітної плати.

Постанова Верховного Суду від 28 січня 2025 року у справі №300/7637/23 (адміністративне провадження № К/990/26508/24).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд судова практика Пенсійний фонд

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