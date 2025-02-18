В Україні зросла кількість підроблених банкнот – в НБУ назвали «улюбленців» шахраїв

У 2024 році 93% підроблених іноземних банкнот в Україні становили долари США — НБУ.

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У 2024 році рівень підроблення банкнот гривні в Україні зріс у порівнянні з надзвичайно низькими показниками 2022–2023 років, проте ситуація залишається контрольованою. Про це повідомив Національний банк України.

За даними НБУ, на мільйон справжніх банкнот гривні припадало 5,1 підробленої. Це менше, ніж у 2021 році (7,1 підробленої банкноти) та значно нижче рівня фальшування євро в ЄС – у 2023 році там зафіксували 16 підробок на мільйон банкнот.

Які банкноти підробляють найчастіше

У 2024 році фальшивомонетники найчастіше підробляли:

500 грн – 78% від усіх вилучених підробок,

200 грн – 18%.

Банкноти номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1 000 грн становили лише 4% підробок.

Зловмисники переважно копіювали банкноти старого зразка. Нові банкноти гривні, випущені з 2015 по 2020 роки, значно складніше підробити через сучасні елементи захисту, такі як “віконна” захисна стрічка та SPARK-ефекти.

Фальшиві іноземні банкноти

У 2024 році підробки іноземної валюти також наблизилися до рівня 2021 року. Найбільше підробляли:

долари США – 93% від усіх фальшивих банкнот,

євро – 7%.

Найпопулярніші серед зловмисників номінали:

100 та 50 доларів США (90% і 9% відповідно),

200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21%).

НБУ наголошує, що валютно-обмінні операції слід проводити лише у ліцензованих банках та фінансових установах. Використання професійних лічильників банкнот із захистом гарантує виявлення підробок.

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