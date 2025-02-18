У Києві судитимуть помічницю приватного нотаріуса, яка засвідчували документи, коли та була за кордоном

Помічниця приватного нотаріуса посвідчувала документи від імені приватного нотаріуса, яка була за кордоном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно помічниці приватного нотаріуса, яка з дозволу нотаріуса та за допомогою її цифрового підпису заходили до нотаріальних реєстрів Міністерства юстиції та посвідчувала документи.

Як повідомила Київська міська прокуратура, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу з лютого 2022 року по теперішній час перебуває за кордоном. В той же час вона не хотіла зупиняти свою діяльність, тож надала помічниці вказівку проводити нотаріальні дії від її імені з використанням бланків, печатки, цифрового підпису нотаріуса.

«В той же час клієнти нотаріуса, звертаючись до її офісу, були переконані, що жінка перебуває на роботі. Таким чином у період з квітня 2022 по січень 2023 року помічницею внесені відомості до різних державних реєстрів про вчинення понад 1 500 нотаріальних дій», - сказано у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт відносно помічниці нотаріуса скеровано до суду. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.