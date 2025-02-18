В Киеве будут судить помощницу частного нотариуса, которая удостоверяла документы, когда та была за границей

Помощница частного нотариуса удостоверяла документы от имени частного нотариуса, которая была за границей.

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении помощницы частного нотариуса, которая с разрешения нотариуса и с помощью ее цифровой подписи заходили в нотариальные реестры Министерства юстиции и удостоверяли документы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, частный нотариус Киевского городского нотариального округа с февраля 2022 года по настоящее время находится за границей. В то же время она не хотела останавливать свою деятельность, поэтому дала помощнице указание проводить нотариальные действия от ее имени с использованием бланков, печати, цифровой подписи нотариуса.

«В то же время клиенты нотариуса, обращаясь в ее офис, были убеждены, что женщина находится на работе. Таким образом, в период с апреля 2022 по январь 2023 года помощницей внесены сведения в различные государственные реестры о совершении более 1 500 нотариальных действий», - сказано в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении помощницы нотариуса направлен в суд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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