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В Украине выросло количество поддельных банкнот – в НБУ назвали «любимчиков» мошенников

17:10, 18 февраля 2025
В 2024 году 93% поддельных иностранных банкнот в Украине составляли доллары США – НБУ.
В Украине выросло количество поддельных банкнот – в НБУ назвали «любимчиков» мошенников
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В 2024 году уровень подделки банкнот гривны в Украине вырос по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022-2023 годов, однако ситуация остается контролируемой. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

По данным НБУ, на миллион настоящих банкнот гривны приходилось 5,1 поддельной. Это меньше, чем в 2021 году (7,1 поддельной банкноты) и значительно ниже уровня фальсификации евро в ЕС - в 2023 году там зафиксировали 16 подделок на миллион банкнот.

Какие банкноты подделывают чаще всего

В 2024 году фальшивомонетчики чаще всего подделывали:

500 грн - 78% от всех изъятых подделок,

200 грн - 18%.

Банкноты номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1 000 грн составляли лишь 4% подделок.

Злоумышленники преимущественно копировали банкноты старого образца. Новые банкноты гривны, выпущенные с 2015 по 2020 годы, значительно сложнее подделать из-за современных элементов защиты, таких как «оконная» защитная лента и SPARK-эффекты.

Фальшивые иностранные банкноты

В 2024 году подделки иностранной валюты также приблизились к уровню 2021 года. Больше всего подделывали:

- доллары США - 93% от всех фальшивых банкнот,

- евро - 7%.

Самые популярные среди злоумышленников номиналы:

- 100 и 50 долларов США (90% и 9% соответственно),

- 200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21%).

НБУ отмечает, что валютно-обменные операции следует проводить только в лицензированных банках и финансовых учреждениях. Использование профессиональных счетчиков банкнот с защитой гарантирует выявление подделок.

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