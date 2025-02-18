В Украине выросло количество поддельных банкнот – в НБУ назвали «любимчиков» мошенников

В 2024 году уровень подделки банкнот гривны в Украине вырос по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022-2023 годов, однако ситуация остается контролируемой. Об этом сообщил Национальный банк Украины.
По данным НБУ, на миллион настоящих банкнот гривны приходилось 5,1 поддельной. Это меньше, чем в 2021 году (7,1 поддельной банкноты) и значительно ниже уровня фальсификации евро в ЕС - в 2023 году там зафиксировали 16 подделок на миллион банкнот.
Какие банкноты подделывают чаще всего
В 2024 году фальшивомонетчики чаще всего подделывали:
500 грн - 78% от всех изъятых подделок,
200 грн - 18%.
Банкноты номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1 000 грн составляли лишь 4% подделок.
Злоумышленники преимущественно копировали банкноты старого образца. Новые банкноты гривны, выпущенные с 2015 по 2020 годы, значительно сложнее подделать из-за современных элементов защиты, таких как «оконная» защитная лента и SPARK-эффекты.
Фальшивые иностранные банкноты
В 2024 году подделки иностранной валюты также приблизились к уровню 2021 года. Больше всего подделывали:
- доллары США - 93% от всех фальшивых банкнот,
- евро - 7%.
Самые популярные среди злоумышленников номиналы:
- 100 и 50 долларов США (90% и 9% соответственно),
- 200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21%).
НБУ отмечает, что валютно-обменные операции следует проводить только в лицензированных банках и финансовых учреждениях. Использование профессиональных счетчиков банкнот с защитой гарантирует выявление подделок.
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