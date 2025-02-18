В Украине выросло количество поддельных банкнот – в НБУ назвали «любимчиков» мошенников

В 2024 году 93% поддельных иностранных банкнот в Украине составляли доллары США – НБУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2024 году уровень подделки банкнот гривны в Украине вырос по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022-2023 годов, однако ситуация остается контролируемой. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

По данным НБУ, на миллион настоящих банкнот гривны приходилось 5,1 поддельной. Это меньше, чем в 2021 году (7,1 поддельной банкноты) и значительно ниже уровня фальсификации евро в ЕС - в 2023 году там зафиксировали 16 подделок на миллион банкнот.

Какие банкноты подделывают чаще всего

В 2024 году фальшивомонетчики чаще всего подделывали:

500 грн - 78% от всех изъятых подделок,

200 грн - 18%.

Банкноты номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1 000 грн составляли лишь 4% подделок.

Злоумышленники преимущественно копировали банкноты старого образца. Новые банкноты гривны, выпущенные с 2015 по 2020 годы, значительно сложнее подделать из-за современных элементов защиты, таких как «оконная» защитная лента и SPARK-эффекты.

Фальшивые иностранные банкноты

В 2024 году подделки иностранной валюты также приблизились к уровню 2021 года. Больше всего подделывали:

- доллары США - 93% от всех фальшивых банкнот,

- евро - 7%.

Самые популярные среди злоумышленников номиналы:

- 100 и 50 долларов США (90% и 9% соответственно),

- 200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21%).

НБУ отмечает, что валютно-обменные операции следует проводить только в лицензированных банках и финансовых учреждениях. Использование профессиональных счетчиков банкнот с защитой гарантирует выявление подделок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.