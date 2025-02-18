На арке укрытия Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация тления, — Минокружение

В Минокружении заявили, что радиационное состояние находится под постоянным контролем.

Фото: ГСЧС

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Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

17 февраля на саркофаге Чернобыльской АЭС обнаружили еще три очага тления.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что по состоянию на 7:00 ликвидация тления в результате попадания российского дрона в Арку Нового Безопасного Конфайнмента продолжается.

«Радиационное состояние под постоянным контролем. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по результатам осмотра Арки НБК обнаружены следующие повреждения:

наружная обшивка Арки:

сквозные разрушения площадью примерно до 15 м2;

дефекты обшивки;

повреждение внутреннего заполнителя обшивки;

имеются разрушения болтовых соединений.

несущие конструкции гаража:

деформированные узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания.

Ранее СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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