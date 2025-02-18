На арке укрытия Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация тления, — Минокружение

Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.
17 февраля на саркофаге Чернобыльской АЭС обнаружили еще три очага тления.
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что по состоянию на 7:00 ликвидация тления в результате попадания российского дрона в Арку Нового Безопасного Конфайнмента продолжается.
«Радиационное состояние под постоянным контролем. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах», - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что по результатам осмотра Арки НБК обнаружены следующие повреждения:
наружная обшивка Арки:
несущие конструкции гаража:
Ранее СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.
Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.
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