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Це лише прелюдія до подій в найближчі тижні, – Туск про саміт у Парижі

11:05, 18 лютого 2025
За словами прем’єра Польщі, конкретні рішення щодо України очікуються в найближчі тижні.
Це лише прелюдія до подій в найближчі тижні, – Туск про саміт у Парижі
Фото: pravda.com.ua
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зустріч європейських лідерів у Парижі була лише підготовкою до подій найближчих тижнів. Про це повідомляє RMF24.

За його словами, учасники саміту поділяють позицію Польщі щодо ключових питань, проте не ухвалили конкретних рішень, це лише «прелюдія до того, що станеться найближчими тижнями і місяцями».

«Ми розуміємо, що подібні зустрічі не закінчуються ухваленням рішень», – зазначив Туск.

Він наголосив на необхідності термінової роботи над посиленням співпраці союзників, що також стосується можливих переговорів про припинення війни.

«В одному є 100-відсоткова впевненість – Європейський Союз і союзники, такі як Британія і Норвегія, зможуть ефективно стабілізувати ситуацію і підтримати Україну в збереженні її суверенітету, якщо ми зможемо ефективно захищатися від загроз як Європа. На цей момент це не так», – підсумував польський прем’єр.

Нагадаємо, Дональд Туск також заявив, що рішення щодо України мають ухвалюватися за її участі.

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Польща

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