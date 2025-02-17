На саммит европейских лидеров в Париже пригласили не всех – ряд стран возмущены

Среди не приглашенных стран – Чехия и Румыния, которые активно поддерживают Украину.

Фото: ukrinform

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Ряд стран, в частности, Румыния и Чехия выразили разочарование из-за отсутствия приглашения на саммит европейских лидеров в Париже, посвященный ситуации в Украине. Чешское правительство осудило «высокомерие» французского президента Эмманюэля Макрона.

«Рядом с Польшей нет страны, которая была бы ближе к войне», - сказал собеседник издания Le Monde.

Также отмечается, что именно Чехия инициировала совместную закупку боеприпасов для Украины.

Советник по обороне и безопасности временного президента Румынии Илие Болояна Кристиан Дьяконеску выразил сожаление, что Румыния не была приглашена в Париж, «несмотря на все усилия».

Президент Словении Наташа Пирц Мусар также выразила сожаление по поводу отсутствия других стран-членов ЕС на встрече в Париже, отметив, что это не соответствует духу европейского интеграционного процесса.

«Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую уважают в мире. Это не та Европа, которая была бы достойным партнером для североамериканского союзника», - подчеркнула она.

По предварительным данным, во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны.

«Судебно-юридическая газета» писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон 17 февраля проведет экстренный саммит европейских лидеров.

Напомним, на саммите в Париже обсудят гарантию автоматического членства Украины в НАТО.

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