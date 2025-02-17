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На саміт європейських лідерів у Парижі запросили не всіх – низка країн обурені

15:20, 17 лютого 2025
Серед не запрошених країн – Чехія та Румунія, які активно підтримують Україну.
На саміт європейських лідерів у Парижі запросили не всіх – низка країн обурені
Фото: ukrinform
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Низка країн, зокрема, Румунія та Чехія висловили розчарування через відсутність запрошення на саміт європейських лідерів у Парижі, присвячений ситуації в Україні. Чеський уряд засудив «зарозумілість» французького президента Емманюеля Макрона.

«Поряд із Польщею немає країни, яка була б ближче до війни», – сказав співрозмовник видання Le Monde.

 Також наголошується, що саме Чехія ініціювала спільну закупівлю боєприпасів для України.

Радник з оборони та безпеки тимчасового президента Румунії Іліє Болояна Крістіан Дьяконеску висловив жаль, що Румунія не була запрошена до Парижа, «незважаючи на всі зусилля».

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар також висловила шкоду з приводу відсутності інших країн-членів ЄС на зустрічі у Парижі, зазначивши, що це не відповідає духу європейського інтеграційного процесу.

«Це не та Європа, до якої ми прагнемо. Це не та Європа, яку поважають у світі. Це не та Європа, яка була б гідним партнером для північноамериканського союзника», – підкреслила вона.

За попередніми даними, у зустрічі візьмуть участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.

«Судово-юридична газета» писала, що президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого проведе екстрений саміт європейських лідерів. 

Нагадаємо, на саміті в Парижі обговорять гарантію автоматичного членства України в НАТО.

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НАТО Румунія Франція Чехія

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