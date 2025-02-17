У Китаї посадовця засудили до смертної кари за привласнення $34 млн

Китайський чиновник Лю Ханьдун отримав смертний вирок за хабарництво та зловживання службовим становищем.

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У Китаї до смертної кари засуджено чиновника Лю Ханьдуна, який привласнив 34 мільйони доларів США. З 1999 по 2023 рік він зловживав службовим становищем у провінції Цзянсу, допомагаючи фізичним особам та компаніям у придбанні земель, веденні бізнесу та ухиленні від сплати податків. Лю Ханьдун визнав свою провину та розкаявся; його незаконно отримані кошти та майно були конфісковані, повідомляють місцеві медіа.

Президент Китаю Сі Цзіньпін неодноразово заявляв, що корупція є головною загрозою для країни, порівнюючи її з «головною злоякісною пухлиною». Влада Китаю дотримується «принципу нульової терпимості» щодо таких злочинів.

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