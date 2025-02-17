В Китае чиновника приговорили к смертной казни за присвоение $34 млн

Китайский чиновник Лю Ханьдун получил смертный приговор за взяточничество и злоупотребление служебным положением.

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В Китае к смертной казни приговорен чиновник Лю Ханьдун, который присвоил 34 миллиона долларов США. С 1999 по 2023 год он злоупотреблял служебным положением в провинции Цзянсу, помогая физическим лицам и компаниям в приобретении земель, ведении бизнеса и уклонении от уплаты налогов. Лю Ханьдун признал свою вину и раскаялся; его незаконно полученные средства и имущество были конфискованы, сообщают местные медиа.

Президент Китая Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что коррупция является главной угрозой для страны, сравнивая её с «главной злокачественной опухолью». Власти Китая придерживаются «принципа нулевой терпимости» в отношении таких преступлений.

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