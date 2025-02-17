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Сложная клиническая картина — стало известно о состоянии Папы Римского после госпитализации

14:55, 17 февраля 2025
Папа Франциск продолжает лечение в стационаре больницы Агостино Джемелли.
Сложная клиническая картина — стало известно о состоянии Папы Римского после госпитализации
Фото: AP
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Состояние Папы Римского Франциска стабильное, он продолжает проходить лечение от инфекции дыхательных путей. Об этом сообщили в пресс-службе Святого Престола.

Отмечается, что результаты обследований, проведенных за последние несколько дней и сегодня, показали полимикробную инфекцию дыхательных путей, что обусловило дальнейшее изменение терапии.

«Все проведенные на сегодняшний день обследования свидетельствуют о сложной клинической картине, которая будет нуждаться в соответствующем лечении в условиях стационара», – говорится в сообщении.

Напомним, что Папа Франциск приехал в больницу на обследование и возможное лечение 14 февраля, после того как в течение определенного времени лечил бронхит в домашних условиях. Обследование выявили инфекцию дыхательных путей, было принято решение о госпитализации.

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Ватикан

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