Складна клінічна картина — стало відомо про стан Папи Римського після госпіталізації

Папа Франциск продовжує лікування в стаціонарі лікарні Аґостіно Джемеллі.

Фото: AP

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Стан Папи Римського Франциска стабільний, він продовжує проходити лікування від інфекції дихальних шляхів. Про це повідомили у пресслужбі Святого Престолу.

Зазначається, що результати обстежень, проведених за останні кілька днів і сьогодні, показали полімікробну інфекцію дихальних шляхів, що зумовило подальшу зміну терапії.

«Всі проведені на сьогоднішній день обстеження свідчать про складну клінічну картину, яка потребуватиме відповідного лікування в умовах стаціонару», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Папа Франциск приїхав до лікарні на обстеження та можливе лікування 14 лютого, після того, як протягом певного часу лікував бронхіт у домашніх умовах. Обстеження виявили інфекцію дихальних шляхів, було прийнято рішення про госпіталізацію.

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