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Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні назвала саміт у Парижі «антитрампівським»

11:00, 18 лютого 2025
Після заходу Джорджа Мелоні висловила незгоду з пропозиціями саміту і набором запрошених.
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні назвала саміт у Парижі «антитрампівським»
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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала «антитрампівським» саміт європейських лідерів у Парижі, пише ANSA.

Зазначається, що Мелоні прибула на зустріч лідерів останньою, коли перемовини тривали вже годину.

Після саміту вона висловила незгоду з пропозиціями саміту і набором запрошених.

Мелоні вважає, що єдиним місцем для ухвалення спільних рішень 27 країн-членів ЄС мав стати Брюссель.

За її словами, зустрічі не можуть проходити в «антитрампівському форматі».

«США працюють над досягненням миру, і ми маємо відіграти свою роль», – сказала Мелоні.

Вона також додала, що без адекватних «гарантій безпеки» для України будь-які переговори ризикують провалитися. Також Мелоні закликала «вивчити інші шляхи» і, перш за все, залучити США, оскільки, за її словами, «саме в євроатлантичному контексті базується європейська та американська безпека».

Нагадаємо, низка країн, зокрема, Румунія та Чехія висловили розчарування через відсутність запрошення на саміт європейських лідерів у Парижі, присвячений ситуації в Україні. 

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США ЄС Італія

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