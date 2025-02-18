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Шкільна сценка із побиттям військового ТЦК: педагог-організатор написала заяву на звільнення

11:47, 18 лютого 2025
У ЗОШ №309 звільнилася організаторка скандальної шкільної вистави.
Шкільна сценка із побиттям військового ТЦК: педагог-організатор написала заяву на звільнення
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Організаторка шкільної вистави у київській школі №309, під час якої учні інсценували побиття військовослужбовця ТЦК, подала заяву про звільнення. Про це повідомила директорка закладу Ольга Тимошенко в ефірі телеканалу «Київ 24».

За її словами, педагог виховувалася в сім’ї військових, працювала в кадетському корпусі та під час початку повномасштабного вторгнення рятувала кадетів у Сумах. Директорка наголосила, що ця сценка не була частиною сценарію вистави.

Тимошенко також провела розмову з вчителькою та учнями, які пояснили, що їхнім задумом було зобразити «завершення війни та перемогу». Водночас вона назвала цю сцену «жахливою» та вибачилася перед усіма, кого вона могла образити.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у київській загальноосвітній школі №309 старшокласники поставили виставу побиття співробітника ТЦК. Дарницька районна державна адміністрація відреагувала на шкільну сценку побиття представника ТЦК, повідомивши про створення комісії для розслідування інциденту. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка ситуації.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав відео зі шкільного свята «ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни».

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Київ ТЦК школа

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