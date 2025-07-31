Практика судів
  1. В Україні

ВАКС оприлюднив динаміку розгляду кримінальних проваджень

10:54, 31 липня 2025
ВАКС суттєво збільшив кількість вироків у корупційних справах.
ВАКС оприлюднив динаміку розгляду кримінальних проваджень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд України значно посилив свою спроможність розглядати складні кримінальні провадження, про що свідчить зростання кількості винесених вироків з 24 у стартовий період роботи до 77 у 2024 році. Ця динаміка відображає не лише збільшення обсягу роботи, а й поступове вдосконалення здатності суду працювати зі складними справами, зберігаючи незалежність і неупередженість. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Згідно з даними, темпи зростання кількості вироків не були різкими, що вказує на обережний підхід до нарощування робочого темпу, спрямований на якісний розгляд справ, а не на формальне прискорення. У 2019–2020 роках рівень виконання суддями ВАКС становив 24%. Цей показник поступово зростав: до 34% у 2021 році, 37% у 2022 році, 65% у 2023 році та досяг 77% у 2024 році. На 2025 рік прогнозується рівень виконання на рівні 57%.

Позитивна динаміка свідчить про становлення ВАКС як зрілої інституції, здатної ефективно працювати з об’ємними доказовими масивами, зберігаючи високі стандарти незалежності та об’єктивності. Інфографіка також містить розподіл кримінальних проваджень за категоріями посад осіб, які притягуються до відповідальності:

  • 14% – народні депутати та члени уряду;
  • 70% – представники сфери правосуддя;
  • 30% – посадові особи органів влади та місцевого самоврядування;
  • 27% – державні службовці та працівники правоохоронних органів;
  • 44% – особи, які займають відповідальні посади;
  • 20% – працівники правоохоронних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС кримінальне провадження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відв’язка окладів суддів та прокурорів від прожиткового мінімуму потрібна, щоб створити передумови для підвищення пенсій – у Раді пояснили мету закону про орудні величини

Орудні величини для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців потрібні для створення передумов до підвищення пенсій – голова соцкомітету Ради Галина Третьякова.

Вища рада правосуддя не хоче бачити проблем, з якими стикаються суди – Рада суддів України

В органі суддівського врядування вважають, що Вища рада правосуддя фактично «прикриває» Державну судову адміністрацію від критики.

Судді мають виходити на пенсію за віком, як інші громадяни, а не за вислугою – Галина Третьякова

Голова соціального комітету Галина Третьякова вважає, що настав час скасувати пенсії за вислугою років – як для суддів, так і для інших посадовців.

Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ не буде проводити повторний конкурс – чекатимуть призначення Цивінського

В свою чергу, Денис Шмигаль заявив, що відмова Кабміну призначити директором БЕБ Цивінського «не означає, що Кабмін хоче новий конкурс – а означає, що комісія має подати і інших кандидатів».

«Нам потрібно 75 млрд доларів на наступні 2 роки»: Данило Гетманцев розповів про очікування щодо нової програми з МВФ

Розуміння щодо джерел надходження такої допомоги поки що є лише на суму, яка становить половину необхідного Україні фінансування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області