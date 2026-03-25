Як створити цифровий підпис у Дії, зчитати NFC та пройти PhotoID: інструкція

Дія.Підпис має таку ж юридичну силу, як і звичайний підпис, але працює у смартфоні за кілька кліків. За його допомогою можна підписувати документи, авторизуватися на сервісах і користуватися державними послугами дистанційно.

Однак у користувачів часто виникають проблеми зі створенням підпису. Зокрема, не вдається пройти фотоверифікацію з першого разу та зчитати NFC.

Дія.Підпис діє 1 рік. У непередбачуваній ситуації інструмент готовий до роботи.

Як створити підпис та відсканувати фізичний документ

У застосунку відкрийте Меню → Дія.Підпис → Активувати підпис.

Натисніть «Відсканувати» та наведіть камеру на код: він знизу на звороті ID-картки чи посвідки або на першій сторінці закордонного паспорта. Перевірте, щоб усі цифри та символи поміщалися в рамку й не було відблиску чи тіні.

Зчитайте дані через NFC: натисніть «Відсканувати» ще раз та прикладіть телефон до документа – до задньої обкладинки або іншими способами. Тримайте нерухомо, доки не відчуєте вібрацію або підказку на екрані. Не забудьте зняти чохол.

iOS: прикладайте документ до верхньої задньої частини телефону.

Android: модуль може бути в різних місцях, спробуйте прикласти до середини задньої кришки.

Підтвердьте особу через PhotoID – подивіться в камеру, щоб система звірила ваше обличчя з фото в реєстрі.

Створіть ПІН-код: вигадайте та введіть 6-значний код для захисту свого підпису.

Для громадян, які активують підпис за кордоном у випадку, якщо виникає помилка, радять увімкнути VPN з українським сервером.

Як пройти PhotoID з першого разу

Під час фотоперевірки вас порівнюють із фото на біометричному документі. Щоб усе пройшло швидко, рекомендують:

Якщо на фото в документах ви без окулярів, краще зняти їх під час перевірки.

Станьте в добре освітленому місці, найкраще навпроти вікна, щоб світло було рівномірним, але уникайте прямого сонячного світла чи світла лампи в камеру.

Використовуйте однотонний фон без сторонніх предметів, людей чи меблів.

Тримайте телефон на рівні очей, залишайте обличчя в кадрі до фінального результату.

Перевірте віддзеркалення передньої камери і перезавантажте телефон, щоб зміни вступили в силу.

Як створити підпис, якщо немає паспорту

Щоб створити Дія.Підпис, потрібен один із біометричних документів під рукою: ID-картка, закордонний біометричний паспорт або посвідка на проживання. Без нього підпис активувати не вийде.

Варто також перевірити, щоб РНОКПП був внесений до Єдиного державного демографічного реєстру.

Навіщо NFC при створенні Дія.Підпису

У Мінцифри пояснюють, що це додатковий і важливий етап перевірки. Для створення Дія.Підпису використовується NFC — технологія, яка зчитує дані з вашого біометричного документа і допомагає переконатися в безпеці.

Іноді NFC вимкнений у налаштуваннях телефону, тому зчитування не відбувається. Увімкніть функцію або ознайомтеся з технічними характеристиками свого смартфона.

Якщо пристрій не підтримує NFC, то радять використатити інший телефон із цією функцією або обрати інший спосіб — через інший КЕП.

Як користуватись Дія.Підписом

Коли потрібно підписати заяву на порталі чи авторизуватися:

Оберіть варіант підпису через Дію.

Підтвердьте запит у застосунку.

Введіть свій ПІН-код.

