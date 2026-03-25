Как создать цифровую подпись в Дии, считать NFC и пройти PhotoID: инструкция

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дия.Подпись имеет такую же юридическую силу, как и обычная подпись, но работает в смартфоне в несколько кликов. С его помощью можно подписывать документы, авторизоваться на сервисах и пользоваться государственными услугами дистанционно.

Однако у пользователей часто возникают проблемы с созданием подписи. В частности, не удается пройти фотоверификацию с первого раза и считать NFC.

Дия.Подпись действует 1 год. В непредвиденной ситуации инструмент готов к работе.

Как создать подпись и отсканировать физический документ

В приложении откройте Меню → Дия.Подпись → Активировать подпись.

Нажмите «Отсканировать» и наведите камеру на код: он находится снизу на обороте ID-карты или вида на жительство либо на первой странице заграничного паспорта. Проверьте, чтобы все цифры и символы помещались в рамку и не было бликов или тени.

Считайте данные через NFC: нажмите «Отсканировать» еще раз и приложите телефон к документу — к задней обложке или другим способом. Держите неподвижно, пока не почувствуете вибрацию или подсказку на экране. Не забудьте снять чехол.

iOS: прикладывайте документ к верхней задней части телефона.

Android: модуль может быть в разных местах, попробуйте приложить к середине задней крышки.

Подтвердите личность через PhotoID — посмотрите в камеру, чтобы система сверила ваше лицо с фото в реестре.

Создайте ПИН-код: придумайте и введите 6-значный код для защиты своей подписи.

Для граждан, которые активируют подпись за границей, в случае возникновения ошибки советуют включить VPN с украинским сервером.

Как пройти PhotoID с первого раза

Во время фотопроверки вас сравнивают с фото на биометрическом документе. Чтобы все прошло быстро, рекомендуют:

Если на фото в документах вы без очков, лучше снять их во время проверки.

Станьте в хорошо освещенном месте, лучше напротив окна, чтобы свет был равномерным, но избегайте прямого солнечного света или света лампы в камеру.

Используйте однотонный фон без посторонних предметов, людей или мебели.

Держите телефон на уровне глаз, оставляйте лицо в кадре до финального результата.

Проверьте отражение передней камеры и перезагрузите телефон, чтобы изменения вступили в силу.

Как создать подпись, если нет паспорта

Чтобы создать Дия.Подпись, нужен один из биометрических документов: ID-карта, заграничный биометрический паспорт или вид на жительство. Без него активировать подпись не получится.

Стоит также проверить, чтобы РНОКПП был внесен в Единый государственный демографический реестр.

Зачем нужен NFC при создании Дия.Подписи

В Минцифры объясняют, что это дополнительный и важный этап проверки. Для создания Дия.Подписи используется NFC — технология, которая считывает данные с вашего биометрического документа и помогает убедиться в безопасности.

Иногда NFC отключен в настройках телефона, поэтому считывание не происходит. Включите функцию или ознакомьтесь с техническими характеристиками своего смартфона.

Если устройство не поддерживает NFC, то советуют использовать другой телефон с этой функцией или выбрать другой способ — через другой КЭП.

Как пользоваться Дия.Подписью

Когда нужно подписать заявление на портале или авторизоваться:

Выберите вариант подписи через Дию.

Подтвердите запрос в приложении.

Введите свой ПИН-код.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.