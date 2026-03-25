У Хмельницькій області нетверезий чоловік викрав авто, але доїхав до першої багнюки

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельницькій області правоохоронці затримали чоловіка, який у стані сп’яніння намагався викрасти автомобіль місцевої жительки. Машину знайшли неподалік — вона застрягла в багнюці. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався ввечері 22 березня у Шепетівці. 45-річна жінка повідомила поліцію, що її автомобіль Hyundai Santa Fe викрав випадковий знайомий. За її словами, автівка була припаркована біля місцевого магазину.

Після повідомлення про злочин у місті ввели оперативний план «Перехват». У результаті правоохоронці знайшли викрадений автомобіль за 1,5 кілометра від місця події.

З’ясувалося, що зловмисник не зміг далеко втекти — авто застрягло в багнюці, після чого він залишив його та втік.

Згодом поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його вдома.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.