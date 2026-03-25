В Хмельницкой области нетрезвый мужчина угнал автомобиль, но доехал лишь до первой грязи
В Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который в состоянии опьянения пытался угнать автомобиль местной жительницы. Машину нашли неподалеку — она застряла в грязи. Об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел вечером 22 марта в Шепетовке. 45-летняя женщина сообщила полиции, что ее автомобиль Hyundai Santa Fe угнал случайный знакомый. По ее словам, машина была припаркована возле местного магазина.
После сообщения о преступлении в городе ввели оперативный план «Перехват». В результате правоохранители нашли угнанный автомобиль в 1,5 километрах от места происшествия.
Выяснилось, что злоумышленник не смог далеко уехать — автомобиль застрял в грязи, после чего он оставил его и скрылся.
Впоследствии полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его дома.
Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
