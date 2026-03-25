  1. В Украине

В Хмельницкой области нетрезвый мужчина угнал автомобиль, но доехал лишь до первой грязи

22:54, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автомобиль, который он угнал у знакомой, застрял неподалеку, а сам злоумышленник попытался спрятаться дома.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который в состоянии опьянения пытался угнать автомобиль местной жительницы. Машину нашли неподалеку — она застряла в грязи. Об этом сообщили в областной полиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел вечером 22 марта в Шепетовке. 45-летняя женщина сообщила полиции, что ее автомобиль Hyundai Santa Fe угнал случайный знакомый. По ее словам, машина была припаркована возле местного магазина.

После сообщения о преступлении в городе ввели оперативный план «Перехват». В результате правоохранители нашли угнанный автомобиль в 1,5 километрах от места происшествия.

Выяснилось, что злоумышленник не смог далеко уехать — автомобиль застрял в грязи, после чего он оставил его и скрылся.

Впоследствии полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его дома.

Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]