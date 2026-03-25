Комерційну таємницю виключать з переліку об’єктів інтелектуальної власності: Міністерство винесло на обговорення законопроєкт

Запропоновані зміни передбачають нову модель регулювання комерційної таємниці, відокремлюючи її від сфери інтелектуальної власності.

Фото: fourreasonslegal.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оприлюднило для громадського обговорення урядовий проект Закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту комерційних таємниць».

Законопроектом передбачено виключення комерційної таємниці з переліку об’єктів права інтелектуальної власності (стаття 420 ЦК України). Сьогодні комерційна таємниця знаходиться в цьому переліку.

Відповідно в статті 420 ЦК з’явиться нова частина друга, згідно з якою “Захист комерційних таємниць від неправомірного отримання, використання та розкриття здійснюється згідно з законом”.

У зв’язку з цим до глави 46 ЦК України, якою регулюються питання комерційної таємниці, пропонується внести зміни – змінити назву глави на “Глава 46 Права на комерційну таємницю”.

Статті 505, 506 і 508 будуть викладені у наступній редакції.

“Стаття 505. Права на комерційну таємницю

Правами на комерційну таємницю є:

1) право на використання комерційної таємниці;

2) право дозволяти використання комерційної таємниці;

3) право перешкоджати неправомірному отриманню, використанню та розкриттю комерційної таємниці;

4) інші права, встановлені законом.

Права на комерційну таємницю належать особі, яка законно контролює комерційну таємницю, якщо інше не встановлено законом. Права на комерційну таємницю можуть бути предметом зобов’язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах. Права на комерційну таємницю можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи. Розпорядження правами на комерційну таємницю здійснюється відповідно до положень цього Кодексу.

Стаття 506. Захист комерційної таємниці

Захист комерційної таємниці від її неправомірного отримання, використання та розкриття регулюється законом.

Стаття 508. Строк чинності прав на комерційну таємницю

Строк чинності прав на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених законом”.

Стаття 507 ЦК залишається без змін.

Внаслідок внесених змін з ЦК України виключено визначення комерційної таємниці, змінено обсяг прав на комерційну таємницю, окрім цього, передбачено, що права на комерційну таємницю можуть бути предметом зобов’язань, використовуватись в інших цивільних відносинах, можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи.

Необхідність змін ініціатор законопроекту пояснює наступним.

По-перше, необхідно узгодити положення Цивільного кодексу України з нормами іншого законопроекту Про захист комерційних таємниць”.

По-друге, питання захисту комерційних таємниць є складовою переговорної позиції України під час переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу за кластером 2 “Внутрішній ринок”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2025 № 534 “Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 2 “Внутрішній ринок”.

Зазначений кластер 2, який зокрема містить переговорний розділ 7 “Право інтелектуальної власності”, охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС – від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції, прав інтелектуальної власності та захисту прав споживачів, що є важливим для українського бізнесу та громадян.

Положення національного законодавства у сфері захисту комерційних таємниць не в повній мірі узгоджуються з Директивою ЄС 2016/943, відповідні прогалини були ідентифіковані та обговорені під час двосторонньої зустрічі України та Європейської Комісії в межах скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним розділом 7 “Право інтелектуальної власності”, що проходила 10-11 грудня 2024 р. у Брюсселі, Королівство Бельгія.

Системне удосконалення законодавства про захист комерційних таємниць в Україні обумовлює не лише необхідність імплементації Директиви ЄС 2016/943, а також подолання фрагментарного нормативного регулювання відносин у цій сфері, заповнення прогалин та неузгодженостей, зумовлених різним характером та галузевою належністю відповідних правових норм.

Законопроєкт також спрямований на забезпечення належного та ефективного виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, як передбачено статтею 158 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії, і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Повноцінна та системна імплементація Директиви ЄС 2016/943 потребує внесення змін також до ЦК України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України.

ЦК України використовує застарілу термінологію, яка не узгоджується з термінологією, що застосовується в проекті Закону України “Про захист комерційних таємниць”, застосовує підхід, за якого комерційна таємниця відноситься до об’єктів права інтелектуальної власності, поширює режим виключних прав на права на комерційну таємницю, не враховує режим охорони ноу-хау, передбачений Директивою ЄС 2016/943.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.