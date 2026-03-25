Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект

Предложенные изменения предусматривают новую модель регулирования коммерческой тайны, отделяя ее от сферы интеллектуальной собственности

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обнародовало для общественного обсуждения правительственный проект Закона Украины «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно защиты коммерческих тайн».

Законопроектом предусмотрено исключение коммерческой тайны из перечня объектов права интеллектуальной собственности (статья 420 ГК Украины). Сегодня коммерческая тайна находится в этом перечне.

Соответственно, в статье 420 ГК появится новая часть вторая, согласно которой “Защита коммерческих тайн от неправомерного получения, использования и раскрытия осуществляется согласно закону”.

В связи с этим в главу 46 ГК Украины, регулирующую вопросы коммерческой тайны, предлагается внести изменения — изменить название главы на “Глава 46 Права на коммерческую тайну”.

Статьи 505, 506 и 508 будут изложены в следующей редакции.

“Статья 505. Права на коммерческую тайну

1. Правами на коммерческую тайну являются:

право на использование коммерческой тайны; право разрешать использование коммерческой тайны; право препятствовать неправомерному получению, использованию и раскрытию коммерческой тайны; иные права, установленные законом.

2. Права на коммерческую тайну принадлежат лицу, которое законно контролирует коммерческую тайну, если иное не установлено законом.

3. Права на коммерческую тайну могут быть предметом обязательств, а также использоваться в других гражданских отношениях.

4. Права на коммерческую тайну могут быть вкладом в уставный капитал юридического лица.

5. Распоряжение правами на коммерческую тайну осуществляется в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

Статья 506. Защита коммерческой тайны

Защита коммерческой тайны от ее неправомерного получения, использования и раскрытия регулируется законом.

Статья 508. Срок действия прав на коммерческую тайну

Срок действия прав на коммерческую тайну ограничивается сроком существования совокупности признаков коммерческой тайны, установленных законом”.

Статья 507 ГК остается без изменений.

В результате внесенных изменений из ГК Украины исключено определение коммерческой тайны, изменен объем прав на коммерческую тайну, кроме того, предусмотрено, что права на коммерческую тайну могут быть предметом обязательств, использоваться в других гражданских отношениях, могут быть вкладом в уставный капитал юридического лица.

Необходимость изменений инициатор законопроекта объясняет следующим.

Во-первых, необходимо согласовать положения Гражданского кодекса Украины с нормами другого законопроекта «О защите коммерческих тайн».

Во-вторых, вопросы защиты коммерческих тайн являются составляющей переговорной позиции Украины во время переговоров с Европейским Союзом относительно заключения Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 2 “Внутренний рынок”, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 30.05.2025 № 534 “Некоторые вопросы обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 2 “Внутренний рынок”.

Указанный кластер 2, который в частности содержит переговорный раздел 7 “Право интеллектуальной собственности”, охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС — от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции, прав интеллектуальной собственности и защиты прав потребителей, что важно для украинского бизнеса и граждан.

Положения национального законодательства в сфере защиты коммерческих тайн не в полной мере согласуются с Директивой ЕС 2016/943, соответствующие пробелы были идентифицированы и обсуждены во время двусторонней встречи Украины и Европейской Комиссии в рамках скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по переговорному разделу 7 “Право интеллектуальной собственности”, которая проходила 10–11 декабря 2024 г. в Брюсселе, Королевство Бельгия.

Системное совершенствование законодательства о защите коммерческих тайн в Украине обусловливает не только необходимость имплементации Директивы ЕС 2016/943, но и преодоление фрагментарного нормативного регулирования отношений в этой сфере, заполнение пробелов и несогласованностей, обусловленных различным характером и отраслевой принадлежностью соответствующих правовых норм.

Законопроект также направлен на обеспечение надлежащего и эффективного выполнения обязательств Украины по международным договорам в сфере интеллектуальной собственности, как предусмотрено статьей 158 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами — с другой стороны.

Полноценная и системная имплементация Директивы ЕС 2016/943 требует внесения изменений также в Гражданский кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины.

ГК Украины использует устаревшую терминологию, которая не согласуется с терминологией, применяемой в проекте Закона Украины «О защите коммерческих тайн», применяет подход, при котором коммерческая тайна относится к объектам права интеллектуальной собственности, распространяет режим исключительных прав на права на коммерческую тайну, не учитывает режим охраны ноу-хау, предусмотренный Директивой ЕС 2016/943.

Автор: Тарас Лученко

