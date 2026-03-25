Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обнародовало для общественного обсуждения правительственный проект Закона Украины «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно защиты коммерческих тайн».
Законопроектом предусмотрено исключение коммерческой тайны из перечня объектов права интеллектуальной собственности (статья 420 ГК Украины). Сегодня коммерческая тайна находится в этом перечне.
Соответственно, в статье 420 ГК появится новая часть вторая, согласно которой “Защита коммерческих тайн от неправомерного получения, использования и раскрытия осуществляется согласно закону”.
В связи с этим в главу 46 ГК Украины, регулирующую вопросы коммерческой тайны, предлагается внести изменения — изменить название главы на “Глава 46 Права на коммерческую тайну”.
Статьи 505, 506 и 508 будут изложены в следующей редакции.
“Статья 505. Права на коммерческую тайну
1. Правами на коммерческую тайну являются:
- право на использование коммерческой тайны;
- право разрешать использование коммерческой тайны;
- право препятствовать неправомерному получению, использованию и раскрытию коммерческой тайны;
- иные права, установленные законом.
2. Права на коммерческую тайну принадлежат лицу, которое законно контролирует коммерческую тайну, если иное не установлено законом.
3. Права на коммерческую тайну могут быть предметом обязательств, а также использоваться в других гражданских отношениях.
4. Права на коммерческую тайну могут быть вкладом в уставный капитал юридического лица.
5. Распоряжение правами на коммерческую тайну осуществляется в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
Статья 506. Защита коммерческой тайны
- Защита коммерческой тайны от ее неправомерного получения, использования и раскрытия регулируется законом.
Статья 508. Срок действия прав на коммерческую тайну
- Срок действия прав на коммерческую тайну ограничивается сроком существования совокупности признаков коммерческой тайны, установленных законом”.
Статья 507 ГК остается без изменений.
В результате внесенных изменений из ГК Украины исключено определение коммерческой тайны, изменен объем прав на коммерческую тайну, кроме того, предусмотрено, что права на коммерческую тайну могут быть предметом обязательств, использоваться в других гражданских отношениях, могут быть вкладом в уставный капитал юридического лица.
Необходимость изменений инициатор законопроекта объясняет следующим.
Во-первых, необходимо согласовать положения Гражданского кодекса Украины с нормами другого законопроекта «О защите коммерческих тайн».
Во-вторых, вопросы защиты коммерческих тайн являются составляющей переговорной позиции Украины во время переговоров с Европейским Союзом относительно заключения Соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 2 “Внутренний рынок”, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 30.05.2025 № 534 “Некоторые вопросы обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 2 “Внутренний рынок”.
Указанный кластер 2, который в частности содержит переговорный раздел 7 “Право интеллектуальной собственности”, охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС — от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции, прав интеллектуальной собственности и защиты прав потребителей, что важно для украинского бизнеса и граждан.
Положения национального законодательства в сфере защиты коммерческих тайн не в полной мере согласуются с Директивой ЕС 2016/943, соответствующие пробелы были идентифицированы и обсуждены во время двусторонней встречи Украины и Европейской Комиссии в рамках скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по переговорному разделу 7 “Право интеллектуальной собственности”, которая проходила 10–11 декабря 2024 г. в Брюсселе, Королевство Бельгия.
Системное совершенствование законодательства о защите коммерческих тайн в Украине обусловливает не только необходимость имплементации Директивы ЕС 2016/943, но и преодоление фрагментарного нормативного регулирования отношений в этой сфере, заполнение пробелов и несогласованностей, обусловленных различным характером и отраслевой принадлежностью соответствующих правовых норм.
Законопроект также направлен на обеспечение надлежащего и эффективного выполнения обязательств Украины по международным договорам в сфере интеллектуальной собственности, как предусмотрено статьей 158 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами — с другой стороны.
Полноценная и системная имплементация Директивы ЕС 2016/943 требует внесения изменений также в Гражданский кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины.
ГК Украины использует устаревшую терминологию, которая не согласуется с терминологией, применяемой в проекте Закона Украины «О защите коммерческих тайн», применяет подход, при котором коммерческая тайна относится к объектам права интеллектуальной собственности, распространяет режим исключительных прав на права на коммерческую тайну, не учитывает режим охраны ноу-хау, предусмотренный Директивой ЕС 2016/943.
Автор: Тарас Лученко
