В Україні створять спеціальні центри підготовки до нацспротиву

В Україні планують нову систему підготовки до національного спротиву для всіх студентів і школярів.

Верховна Рада 25 березня ухвалила закон щодо підготовки громадян до національного спротиву. За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати.

Документ передбачає створення спеціальних центрів підготовки.

Також закон вводить нові навчальні предмети у школах.

Вогневі вправи відпрацьовуватимуться на полігонах ЗСУ та на сучасних інтерактивних тренажерах.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», мова йде про законопроєкт № 13347.

За словами голови комітету Олександр Завітневич, документ передбачає зміну підходу до підготовки громадян. Замість базової загальновійськової підготовки пропонується запровадити комплексну систему підготовки до національного спротиву.

Підготовка охоплюватиме учнів та студентів незалежно від статі. У закладах освіти планують запровадити нову дисципліну «Основи національного спротиву», а також оновити та вдосконалити викладання предмета «Захист України».

Законопроєкт також передбачає створення спеціалізованих центрів підготовки громадян до національного спротиву, де проводитимуть практичні заняття.

Практична частина навчання включатиме, зокрема, стрільби. Їх планують проводити на полігонах Збройних Сил України, сертифікованих стрільбищах та за допомогою сучасних інтерактивних тренажерів.

Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити «збройні» модулі курсу іншими складовими підготовки. Особи з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, будуть звільнені від практичних занять.

Документ також чітко визначає повноваження органів влади щодо організації та забезпечення підготовки громадян до національного спротиву.

Нагадаємо, що 16 грудня законопроєкт № 13347 прийняли за основу.

