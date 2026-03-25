В Украине создадут специальные центры подготовки к нацсопротивлению

В Украине планируют новую систему подготовки к национальному сопротивлению для всех студентов и школьников.

Верховная Рада 25 марта приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению. За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.

Документ предусматривает создание специальных центров подготовки.

Также закон вводит новые учебные предметы в школах.

Огневые упражнения будут отрабатываться на полигонах ВСУ и на современных интерактивных тренажерах.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», речь идет о законопроекте № 13347.

По словам главы комитета Александра Завитневича, документ предусматривает изменение подхода к подготовке граждан. Вместо базовой общевойсковой подготовки предлагается внедрить комплексную систему подготовки к национальному сопротивлению.

Подготовка будет охватывать учеников и студентов независимо от пола. В учебных заведениях планируют внедрить новую дисциплину «Основы национального сопротивления», а также обновить и усовершенствовать преподавание предмета «Защита Украины».

Законопроект также предусматривает создание специализированных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, где будут проводиться практические занятия.

Практическая часть обучения будет включать, в частности, стрельбы. Их планируют проводить на полигонах Вооруженных Сил Украины, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.

Лица, чье вероучение не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить «оружейные» модули курса другими составляющими подготовки. Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, будут освобождены от практических занятий.

Документ также четко определяет полномочия органов власти по организации и обеспечению подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Напомним, что 16 декабря законопроект № 13347 был принят за основу.

