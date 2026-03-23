У Києві керманич автівки Smart без водійського протаранив три автомобіля – фото

Водій влаштував ДТП з трьома припаркованими автомобілями.

У Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Smart, який в’їхав у три припарковані машини. Про це повідомили в патрульній поліції.

За словами очевидців, водій не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілями Toyota, BMW та Opel. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водночас чоловік відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.

Також правоохоронці встановили, що водій не має права керування транспортними засобами.

Відтак, чоловіка відсторонили від керування та склали щодо нього адміністративні матеріали.

