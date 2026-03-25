В Україні готують закон про соціальне житло для ВПО: уряд очікує ухвалення найближчим часом

22:00, 25 березня 2026
У Мінсоцполітики наголошують, що, попри фінансову підтримку внутрішньо переміщених осіб, значна частина переселенців досі не має можливості самостійно орендувати чи придбати житло.
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що уряд очікує на ухвалення закону про соціальне орендне житло вже найближчим часом. Про це йшлося під час наради щодо співпраці з Банком розвитку Ради Європи. Захід відбувся під головуванням віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики - Міністерки культури Тетяни Бережної.

Під час обговорення сторони зосередилися на питаннях підтримки внутрішньо переміщених осіб, розвитку соціального житла та посилення спроможності громад.

Як зазначив Улютін, фінансова допомога ВПО залишається критично важливою, однак значна частина переселенців досі не має можливості самостійно забезпечити себе житлом. У зв’язку з цим уряд працює над системними рішеннями, зокрема розробляє модель соціального орендного житла.

«Ми вдячні Банку розвитку Ради Європи за послідовну підтримку України, зокрема у питаннях фінансової допомоги для ВПО. Це має критичне значення для забезпечення безперервності такої підтримки. Водночас значна частина людей цієї категорії досі не має фінансової спроможності самостійно орендувати чи придбати житло. Тому ми працюємо над системними підходами, зокрема розробляємо модель соціального орендного житла, яка має забезпечити стійкі рішення для вразливих груп», — наголосив міністр.

За його словами, відповідний закон планують ухвалити вже найближчим часом.

Окрему увагу учасники наради приділили розвитку мережі Центрів життєстійкості, які забезпечують психосоціальну підтримку на рівні громад. Йдеться, зокрема, про підготовку фахівців та посилення можливостей громад надавати такі послуги.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У законопроєкті про ВПО не гарантували надання іншого житла перед виселенням

Окремі положення законопроєкту потребують доопрацювання через прогалини у механізмах ідентифікації, житлових гарантіях і повноваженнях органів виконавчої влади.

Комерційну таємницю виключать з переліку об’єктів інтелектуальної власності: Міністерство винесло на обговорення законопроєкт

Запропоновані зміни передбачають нову модель регулювання комерційної таємниці, відокремлюючи її від сфери інтелектуальної власності.

Анулювали інвалідність «заднім числом»: суд в Одесі викрив надумані борги для пенсіонера

Суд скасував сплату багатотисячної суми, безпідставно нарахованої органом ПФУ.

ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

