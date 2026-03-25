В Україні готують закон про соціальне житло для ВПО: уряд очікує ухвалення найближчим часом

У Мінсоцполітики наголошують, що, попри фінансову підтримку внутрішньо переміщених осіб, значна частина переселенців досі не має можливості самостійно орендувати чи придбати житло.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що уряд очікує на ухвалення закону про соціальне орендне житло вже найближчим часом. Про це йшлося під час наради щодо співпраці з Банком розвитку Ради Європи. Захід відбувся під головуванням віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики - Міністерки культури Тетяни Бережної.

Під час обговорення сторони зосередилися на питаннях підтримки внутрішньо переміщених осіб, розвитку соціального житла та посилення спроможності громад.

Як зазначив Улютін, фінансова допомога ВПО залишається критично важливою, однак значна частина переселенців досі не має можливості самостійно забезпечити себе житлом. У зв’язку з цим уряд працює над системними рішеннями, зокрема розробляє модель соціального орендного житла.

«Ми вдячні Банку розвитку Ради Європи за послідовну підтримку України, зокрема у питаннях фінансової допомоги для ВПО. Це має критичне значення для забезпечення безперервності такої підтримки. Водночас значна частина людей цієї категорії досі не має фінансової спроможності самостійно орендувати чи придбати житло. Тому ми працюємо над системними підходами, зокрема розробляємо модель соціального орендного житла, яка має забезпечити стійкі рішення для вразливих груп», — наголосив міністр.

За його словами, відповідний закон планують ухвалити вже найближчим часом.

Окрему увагу учасники наради приділили розвитку мережі Центрів життєстійкості, які забезпечують психосоціальну підтримку на рівні громад. Йдеться, зокрема, про підготовку фахівців та посилення можливостей громад надавати такі послуги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.