В Украине готовят закон о социальном жилье для ВПО: правительство ожидает принятия в ближайшее время

В Минсоцполитики отмечают, что, несмотря на финансовую поддержку внутренне перемещенных лиц, значительная часть переселенцев до сих пор не имеет возможности самостоятельно арендовать или приобрести жилье.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что правительство ожидает принятия закона о социальном арендном жилье уже в ближайшее время. Об этом шла речь во время совещания по вопросам сотрудничества с Банком развития Совета Европы. Мероприятие состоялось под председательством вице-премьер-министра по гуманитарной политике — Министра культуры Татьяны Бережной.

Во время обсуждения стороны сосредоточились на вопросах поддержки внутренне перемещенных лиц, развития социального жилья и усиления возможностей громад.

Как отметил Улютин, финансовая помощь ВПО остается критически важной, однако значительная часть переселенцев до сих пор не имеет возможности самостоятельно обеспечить себя жильем. В связи с этим правительство работает над системными решениями, в частности разрабатывает модель социального арендного жилья.

«Мы благодарны Банку развития Совета Европы за последовательную поддержку Украины, в частности в вопросах финансовой помощи для ВПО. Это имеет критическое значение для обеспечения непрерывности такой поддержки. В то же время значительная часть людей этой категории до сих пор не имеет финансовой возможности самостоятельно арендовать или приобрести жилье. Поэтому мы работаем над системными подходами, в частности разрабатываем модель социального арендного жилья, которая должна обеспечить устойчивые решения для уязвимых групп», — подчеркнул министр.

По его словам, соответствующий закон планируют принять уже в ближайшее время.

Отдельное внимание участники совещания уделили развитию сети Центров жизнестойкости, которые обеспечивают психосоциальную поддержку на уровне громад. Речь, в частности, идет о подготовке специалистов и усилении возможностей громад предоставлять такие услуги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.