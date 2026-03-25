  1. В Украине
  2. / Законодательство

В Украине готовят закон о социальном жилье для ВПО: правительство ожидает принятия в ближайшее время

22:00, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минсоцполитики отмечают, что, несмотря на финансовую поддержку внутренне перемещенных лиц, значительная часть переселенцев до сих пор не имеет возможности самостоятельно арендовать или приобрести жилье.
В Украине готовят закон о социальном жилье для ВПО: правительство ожидает принятия в ближайшее время
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что правительство ожидает принятия закона о социальном арендном жилье уже в ближайшее время. Об этом шла речь во время совещания по вопросам сотрудничества с Банком развития Совета Европы. Мероприятие состоялось под председательством вице-премьер-министра по гуманитарной политике — Министра культуры Татьяны Бережной.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время обсуждения стороны сосредоточились на вопросах поддержки внутренне перемещенных лиц, развития социального жилья и усиления возможностей громад.

Как отметил Улютин, финансовая помощь ВПО остается критически важной, однако значительная часть переселенцев до сих пор не имеет возможности самостоятельно обеспечить себя жильем. В связи с этим правительство работает над системными решениями, в частности разрабатывает модель социального арендного жилья.

«Мы благодарны Банку развития Совета Европы за последовательную поддержку Украины, в частности в вопросах финансовой помощи для ВПО. Это имеет критическое значение для обеспечения непрерывности такой поддержки. В то же время значительная часть людей этой категории до сих пор не имеет финансовой возможности самостоятельно арендовать или приобрести жилье. Поэтому мы работаем над системными подходами, в частности разрабатываем модель социального арендного жилья, которая должна обеспечить устойчивые решения для уязвимых групп», — подчеркнул министр.

По его словам, соответствующий закон планируют принять уже в ближайшее время.

Отдельное внимание участники совещания уделили развитию сети Центров жизнестойкости, которые обеспечивают психосоциальную поддержку на уровне громад. Речь, в частности, идет о подготовке специалистов и усилении возможностей громад предоставлять такие услуги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги законопроект правительство Минсоцполитики война ВПЛ недвижимость аренда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В законопроекте о ВПО не гарантировали предоставление другого жилья перед выселением

Отдельные положения законопроекта требуют доработки из-за пробелов в механизмах идентификации, жилищных гарантиях и полномочиях органов исполнительной власти.

Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект

Предложенные изменения предусматривают новую модель регулирования коммерческой тайны, отделяя ее от сферы интеллектуальной собственности

Аннулировали инвалидность «задним числом»: суд в Одессе разоблачил надуманные долги для пенсионера

Суд отменил уплату многотысячной суммы, безосновательно начисленной органом ПФУ.

ВС оставил в силе увольнение Марины Прилуцкой из Минюста из-за гражданства РФ

Верховный суд отказал должностному лицу с российским паспортом в восстановлении на должности в Министерстве юстиции.

Госфинмониторинг обязал банки добавлять выписки клиентов в отчеты о подозрениях

Регулятор обязал добавлять выписки по счетам всех клиентов в сообщения о подозрительной деятельности и меняет правила отображения контрагентов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]