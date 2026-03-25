Юристку в Британії виключили з професії за обман клієнтів у спадкових справах

Вона повідомляла неправдиву інформацію про перебіг справ і запевняла, що документи подані, хоча цього не було.

Юристку з Великої Британії виключили з професії після того, як вона понад рік вводила клієнтів в оману щодо перебігу їхніх справ про спадщину. Відповідне рішення ухвалив дисциплінарний трибунал, передає Law Gazette.

Йдеться про Рейчел Паркер, яка отримала право на практику у 2019 році та працювала у юридичній фірмі Buckles. До листопада 2023 року вона повідомляла клієнтам і колегам неправдиву інформацію — зокрема, запевняла, що подала документи та контролює процес, хоча насправді цього не робила.

Після скарг клієнтів юристка звільнилася у грудні 2023 року. Компанія перевірила її роботу і передала матеріали до регулятора — Solicitors Regulation Authority.

У чому її звинуватили

Трибунал встановив, що у восьми справах Паркер неправдиво заявляла про подання документів на оформлення спадщини та нібито звернення до відповідного реєстру.

В одному випадку вона повідомила колезі, що документи вже подано і рішення доведеться чекати 16–20 тижнів. Насправді заяву подали лише після її звільнення.

Клієнти обурювалися затримками. Один із них очікував отримання документів «з дня на день», але згодом з’ясувалося, що процес навіть не був розпочатий.

Що вирішив суд

35-річна юристка визнала, що навмисно приховувала свої помилки. Вона погодилася на виключення з реєстру юристів.

Серед причин своєї поведінки вона назвала проблеми з психічним здоров’ям, зокрема тривогу та депресію, а також велике навантаження і стрес. Водночас регулятор не погодився вважати це виправданням.

Окрім позбавлення права працювати юристом, її зобов’язали сплатити 5 тисяч фунтів витрат.

