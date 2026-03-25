  У світі

Юристку в Британії виключили з професії за обман клієнтів у спадкових справах

21:42, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вона повідомляла неправдиву інформацію про перебіг справ і запевняла, що документи подані, хоча цього не було.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Юристку з Великої Британії виключили з професії після того, як вона понад рік вводила клієнтів в оману щодо перебігу їхніх справ про спадщину. Відповідне рішення ухвалив дисциплінарний трибунал, передає Law Gazette.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про Рейчел Паркер, яка отримала право на практику у 2019 році та працювала у юридичній фірмі Buckles. До листопада 2023 року вона повідомляла клієнтам і колегам неправдиву інформацію — зокрема, запевняла, що подала документи та контролює процес, хоча насправді цього не робила.

Після скарг клієнтів юристка звільнилася у грудні 2023 року. Компанія перевірила її роботу і передала матеріали до регулятора — Solicitors Regulation Authority.

У чому її звинуватили

Трибунал встановив, що у восьми справах Паркер неправдиво заявляла про подання документів на оформлення спадщини та нібито звернення до відповідного реєстру.

В одному випадку вона повідомила колезі, що документи вже подано і рішення доведеться чекати 16–20 тижнів. Насправді заяву подали лише після її звільнення.

Клієнти обурювалися затримками. Один із них очікував отримання документів «з дня на день», але згодом з’ясувалося, що процес навіть не був розпочатий.

Що вирішив суд

35-річна юристка визнала, що навмисно приховувала свої помилки. Вона погодилася на виключення з реєстру юристів.

Серед причин своєї поведінки вона назвала проблеми з психічним здоров’ям, зокрема тривогу та депресію, а також велике навантаження і стрес. Водночас регулятор не погодився вважати це виправданням.

Окрім позбавлення права працювати юристом, її зобов’язали сплатити 5 тисяч фунтів витрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]