Юристку в Британии исключили из профессии за обман клиентов в наследственных делах

Юристку из Великобритании исключили из профессии после того, как она более года вводила клиентов в заблуждение относительно хода их дел о наследстве. Соответствующее решение принял дисциплинарный трибунал, передает Law Gazette.

Речь идет о Рейчел Паркер, которая получила право на практику в 2019 году и работала в юридической фирме Buckles. До ноября 2023 года она сообщала клиентам и коллегам недостоверную информацию — в частности, утверждала, что подала документы и контролирует процесс, хотя на самом деле этого не делала.

После жалоб клиентов юристка уволилась в декабре 2023 года. Компания проверила ее работу и передала материалы регулятору — Solicitors Regulation Authority.

В чем ее обвинили

Трибунал установил, что по восьми делам Паркер ложно заявляла о подаче документов на оформление наследства и якобы обращении в соответствующий реестр.

В одном случае она сообщила коллеге, что документы уже поданы и решения придется ждать 16–20 недель. На самом деле заявление было подано только после ее увольнения.

Клиенты возмущались задержками. Один из них ожидал получения документов «со дня на день», но впоследствии выяснилось, что процесс даже не был начат.

Что решил суд

35-летняя юристка признала, что намеренно скрывала свои ошибки. Она согласилась на исключение из реестра юристов.

Среди причин своего поведения она назвала проблемы с психическим здоровьем, в частности тревогу и депрессию, а также большую нагрузку и стресс. В то же время регулятор не согласился считать это оправданием.

Помимо лишения права работать юристом, ее обязали выплатить 5 тысяч фунтов расходов.

