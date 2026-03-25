  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

13:30, 25 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд підтвердив правомірність звільнення посадовиці Міністерства юстиції України Марини Прилуцької, у якої було встановлено наявність громадянства Російської Федерації, та відмовив у її поновленні на посаді.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідне рішення ухвалено 24 березня 2026 року у справі №640/19582/21 .

Позивачка, яка обіймала посаду заступника начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, оскаржувала своє звільнення та вимагала поновлення на посаді і виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Підставою для звільнення став встановлений факт наявності у неї громадянства іноземної держави — Російської Федерації, що відповідно до законодавства є підставою для припинення державної служби.

Суди першої та апеляційної інстанцій раніше відмовили у задоволенні позову, визнавши звільнення законним. Верховний Суд погодився з цими висновками та залишив їх без змін.

У рішенні наголошено, що отримання державним органом інформації від Служби безпеки України про наявність у державного службовця іноземного громадянства є достатньою та законною підставою для звільнення. При цьому закон зобов’язує суб’єкта призначення ухвалити відповідне рішення невідкладно після встановлення такого факту.

Суд також підкреслив, що перебування на державній службі осіб із громадянством іншої держави, особливо на керівних посадах, може становити ризики для національної безпеки.

Таким чином, Верховний Суд остаточно підтвердив правомірність дій Міністерства юстиції України та відмовив у задоволенні касаційної скарги позивачки.

Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд рф громадянство звільнення Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

Відстрочка від мобілізації через опікунство і самостійне виховання дітей: що враховують суди у 2026 році

Оформлення опікунства та самостійне виховання дедалі частіше використовують для отримання відстрочки від мобілізації, однак суди оцінюють не формальний статус, а реальні сімейні обставини.

Повернення авансу без заперечень покупця виключає право вимагати поставку — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила: якщо покупець прийняв повернення передоплати та не заперечував, зобов’язання сторін припиняються, а вимога про поставку товару є безпідставною.

Парламентський комітет розгляне законопроєкт із прихованою реформою БЕБ

Депутати заховали в законопроєкт про  допомогу суб’єктам господарювання комплексні зміни до Закону про БЕБ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]