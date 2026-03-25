ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Верховний Суд підтвердив правомірність звільнення посадовиці Міністерства юстиції України Марини Прилуцької, у якої було встановлено наявність громадянства Російської Федерації, та відмовив у її поновленні на посаді.

Відповідне рішення ухвалено 24 березня 2026 року у справі №640/19582/21 .

Позивачка, яка обіймала посаду заступника начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, оскаржувала своє звільнення та вимагала поновлення на посаді і виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Підставою для звільнення став встановлений факт наявності у неї громадянства іноземної держави — Російської Федерації, що відповідно до законодавства є підставою для припинення державної служби.

Суди першої та апеляційної інстанцій раніше відмовили у задоволенні позову, визнавши звільнення законним. Верховний Суд погодився з цими висновками та залишив їх без змін.

У рішенні наголошено, що отримання державним органом інформації від Служби безпеки України про наявність у державного службовця іноземного громадянства є достатньою та законною підставою для звільнення. При цьому закон зобов’язує суб’єкта призначення ухвалити відповідне рішення невідкладно після встановлення такого факту.

Суд також підкреслив, що перебування на державній службі осіб із громадянством іншої держави, особливо на керівних посадах, може становити ризики для національної безпеки.

Таким чином, Верховний Суд остаточно підтвердив правомірність дій Міністерства юстиції України та відмовив у задоволенні касаційної скарги позивачки.

Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

