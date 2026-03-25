ВС оставил в силе увольнение Марины Прилуцкой из Минюста из-за гражданства РФ

Верховный суд отказал должностному лицу с российским паспортом в восстановлении на должности в Министерстве юстиции.

Верховный Суд подтвердил правомерность увольнения должностного лица Министерства юстиции Украины Марины Прилуцкой, у которой было установлено наличие гражданства Российской Федерации, и отказал в ее восстановлении на должности.

Соответствующее решение принято 24 марта 2026 года по делу №640/19582/21 .

Истец, занимавшая должность заместителя начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, обжаловала свое увольнение и требовала восстановления на должности и выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула.

Основанием для увольнения стал установленный факт наличия у нее гражданства иностранного государства — Российской Федерации, что в соответствии с законодательством является основанием для прекращения государственной службы.

Суды первой и апелляционной инстанций ранее отказали в удовлетворении иска, признав увольнение законным. Верховный Суд согласился с этими выводами и оставил их без изменений.

В решении отмечено, что получение государственным органом информации от Службы безопасности Украины о наличии у государственного служащего иностранного гражданства является достаточным и законным основанием для увольнения. При этом закон обязывает субъекта назначения принять соответствующее решение незамедлительно после установления такого факта.

Суд также подчеркнул, что пребывание на государственной службе лиц с гражданством другого государства, особенно на руководящих должностях, может представлять риски для национальной безопасности.

Таким образом, Верховный Суд окончательно подтвердил правомерность действий Министерства юстиции Украины и отказал в удовлетворении кассационной жалобы истца.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

