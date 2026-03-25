З’явився перший тизер нового серіалу про Гаррі Поттера — як виглядають головні герої, відео

21:50, 25 березня 2026
Прем'єру першого сезону запланували на Різдво 2026 року.
HBO оприлюднила перший офіційний тизер нового серіалу за всесвітом Гаррі Поттерa.

У відео вперше показали нових виконавців ролей Гаррі Поттера, Герміони Ґрейнджер та Рона Візлі.

Прем’єру першого сезону запланували на Різдво 2026 року. Дебютна частина адаптуватиме книгу «Гаррі Поттер і філософський камінь».

У підписі до відео зазначено: «Починається нова ера Гоґвортсу. Оригінальний серіал HBO «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийде цього Різдва на платформі HBO Max».

Показ серіалу відбудеться на стримінговій платформі HBO Max, яка належить медіахолдингу Warner Bros. Discovery та об’єднує фільми, серіали й оригінальний контент різних брендів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У законопроєкті про ВПО не гарантували надання іншого житла перед виселенням

Окремі положення законопроєкту потребують доопрацювання через прогалини у механізмах ідентифікації, житлових гарантіях і повноваженнях органів виконавчої влади.

Комерційну таємницю виключать з переліку об’єктів інтелектуальної власності: Міністерство винесло на обговорення законопроєкт

Запропоновані зміни передбачають нову модель регулювання комерційної таємниці, відокремлюючи її від сфери інтелектуальної власності.

Анулювали інвалідність «заднім числом»: суд в Одесі викрив надумані борги для пенсіонера

Суд скасував сплату багатотисячної суми, безпідставно нарахованої органом ПФУ.

ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

