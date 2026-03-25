З’явився перший тизер нового серіалу про Гаррі Поттера — як виглядають головні герої, відео

HBO оприлюднила перший офіційний тизер нового серіалу за всесвітом Гаррі Поттерa.

У відео вперше показали нових виконавців ролей Гаррі Поттера, Герміони Ґрейнджер та Рона Візлі.

Прем’єру першого сезону запланували на Різдво 2026 року. Дебютна частина адаптуватиме книгу «Гаррі Поттер і філософський камінь».

У підписі до відео зазначено: «Починається нова ера Гоґвортсу. Оригінальний серіал HBO «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийде цього Різдва на платформі HBO Max».

Показ серіалу відбудеться на стримінговій платформі HBO Max, яка належить медіахолдингу Warner Bros. Discovery та об’єднує фільми, серіали й оригінальний контент різних брендів.

