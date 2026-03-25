Власників зруйнованого житла звільнили від комуналки: що передбачає новий закон

Верховна Рада 25 березня прийняла закон щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у разі пошкодження або знищення нерухомості. Йдеться про законопроєкт № 13155. Його підтримали 308 депутатів.

Документ врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Прийнятий Закон передбачає:

скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо будинок пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням;

звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;

визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;

врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Відповідні положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

У парламенті очікують, що прийняття закону дозволить:

забезпечити соціальну справедливість для громадян, житло яких постраждало від війни;

усунути випадки необґрунтованого нарахування комунальних платежів за зруйновані або непридатні для проживання об’єкти;

впорядкувати механізм фіксації збитків, що стане важливим елементом для подальших програм відновлення та компенсації.

Тепер документ очікує на підпис Президента.

