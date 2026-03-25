Власників зруйнованого житла звільнили від комуналки: що передбачає новий закон

12:42, 25 березня 2026
Ініціатива передбачає звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання.
Власників зруйнованого житла звільнили від комуналки: що передбачає новий закон
Верховна Рада 25 березня прийняла закон щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у разі пошкодження або знищення нерухомості. Йдеться про законопроєкт № 13155. Його підтримали 308 депутатів.

Документ врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Прийнятий Закон передбачає:

  • скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо будинок пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням;
  • звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;
  • визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
  • врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Відповідні положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

У парламенті очікують, що прийняття закону дозволить:

  • забезпечити соціальну справедливість для громадян, житло яких постраждало від війни;
  • усунути випадки необґрунтованого нарахування комунальних платежів за зруйновані або непридатні для проживання об’єкти;
  • впорядкувати механізм фіксації збитків, що стане важливим елементом для подальших програм відновлення та компенсації.

Тепер документ очікує на підпис Президента.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

Відстрочка від мобілізації через опікунство і самостійне виховання дітей: що враховують суди у 2026 році

Оформлення опікунства та самостійне виховання дедалі частіше використовують для отримання відстрочки від мобілізації, однак суди оцінюють не формальний статус, а реальні сімейні обставини.

Повернення авансу без заперечень покупця виключає право вимагати поставку — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила: якщо покупець прийняв повернення передоплати та не заперечував, зобов’язання сторін припиняються, а вимога про поставку товару є безпідставною.

Парламентський комітет розгляне законопроєкт із прихованою реформою БЕБ

Депутати заховали в законопроєкт про  допомогу суб’єктам господарювання комплексні зміни до Закону про БЕБ.

