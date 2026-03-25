  1. Законодательство
  2. / В Украине

Владельцев разрушенного жилья освободили от коммунальных платежей: что предусматривает новый закон

12:42, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инициатива предусматривает освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 25 марта приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в случае повреждения или уничтожения недвижимости. Речь идет о законопроекте № 13155. Его поддержали 308 депутатов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ регулирует вопросы начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено вследствие боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Принятый Закон предусматривает:

  • отмену начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если дом поврежден или разрушен и не может использоваться по назначению;
  • освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания;
  • определение порядка учета убытков, причиненных владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;
  • урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими домами и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.

Соответствующие положения будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.

В парламенте ожидают, что принятие закона позволит:

  • обеспечить социальную справедливость для граждан, чье жилье пострадало от войны;
  • устранить случаи необоснованного начисления коммунальных платежей за разрушенные или непригодные для проживания объекты;
  • упорядочить механизм фиксации убытков, что станет важным элементом для дальнейших программ восстановления и компенсации.

Теперь документ ожидает подписи Президента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины закон законопроект ЖКП недвижимость коммунальные услуги

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]