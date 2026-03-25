Владельцев разрушенного жилья освободили от коммунальных платежей: что предусматривает новый закон

Верховная Рада 25 марта приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в случае повреждения или уничтожения недвижимости. Речь идет о законопроекте № 13155. Его поддержали 308 депутатов.

Документ регулирует вопросы начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда жилье повреждено или уничтожено вследствие боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Принятый Закон предусматривает:

отмену начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если дом поврежден или разрушен и не может использоваться по назначению;

освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты отдельных жилищно-коммунальных услуг в период, когда объект фактически непригоден для проживания;

определение порядка учета убытков, причиненных владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими домами и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.

Соответствующие положения будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.

В парламенте ожидают, что принятие закона позволит:

обеспечить социальную справедливость для граждан, чье жилье пострадало от войны;

устранить случаи необоснованного начисления коммунальных платежей за разрушенные или непригодные для проживания объекты;

упорядочить механизм фиксации убытков, что станет важным элементом для дальнейших программ восстановления и компенсации.

Теперь документ ожидает подписи Президента.

