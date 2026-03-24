На Полтавщині через російську атаку загинули люди: пошкоджено будинки, фото

08:15, 24 березня 2026
Ворог вдарив ракетами та дронами по Полтавській громаді.
фото: ДСНС
Полтавська громада вночі зазнала комбінованого удару з боку російських військ — ворог одночасно застосував ударні безпілотники та балістичні ракети.

Як повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення.

Ворожий обстріл спричинив пошкодження житлових будинків і готелю, також спалахнули пожежі. Наразі на місцях працюють рятувальники, медики та інші служби. Фахівці ліквідовують наслідки удару, встановлюють масштаби руйнувань і уточнюють інформацію про стан постраждалих.

Стрічка новин

