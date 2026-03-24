В Полтавской области из-за российской атаки погибли люди: повреждены дома, фото

Враг ударил ракетами и дронами по Полтавской общине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавская община ночью испытала комбинированный удар со стороны российских войск — враг одновременно применил ударные беспилотники и баллистические ракеты.

Как сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич, в результате атаки погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Вражеские обстрелы повлекли повреждение жилых домов и гостиницы, также вспыхнули пожары. В настоящее время на местах работают спасатели, медики и другие службы. Специалисты ликвидируют последствия ушиба, устанавливают масштабы разрушений и уточняют информацию о состоянии пострадавших.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.