У Києві відправили за ґрати чоловіка, який відкрив стрілянину через конфлікт під час вигулу собак

23:48, 25 березня 2026
Внаслідок стрілянини поранення отримав сусід.
У Києві суд призначив покарання зловмиснику, який зі зброї вистрілив у обличчя  30-річного чоловіка. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці нагадали, що інцидент стався минулого року в Голосіївському районі столиці. Тоді під час вигулу собак між двома чоловіками виник конфлікт: спочатку сутичка сталася між тваринами, а згодом – між їхніми господарями. Під час сварки один із учасників дістав зброю та вистрілив іншому в обличчя, після чого втік з місця події.

Внаслідок пострілу 30-річний чоловік  отримав тілесне ушкодження у вигляді наскрізної рани нижньої губи та був госпіталізований.

Тоді правоохоронці встановили особу нападника – місцевого мешканця. Його затримали, а за місцем проживання та під час обшуку вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та скерували обвинувальний акт відносно зловмисника до суду.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

У законопроєкті про ВПО не гарантували надання іншого житла перед виселенням

Окремі положення законопроєкту потребують доопрацювання через прогалини у механізмах ідентифікації, житлових гарантіях і повноваженнях органів виконавчої влади.

Комерційну таємницю виключать з переліку об’єктів інтелектуальної власності: Міністерство винесло на обговорення законопроєкт

Запропоновані зміни передбачають нову модель регулювання комерційної таємниці, відокремлюючи її від сфери інтелектуальної власності.

Анулювали інвалідність «заднім числом»: суд в Одесі викрив надумані борги для пенсіонера

Суд скасував сплату багатотисячної суми, безпідставно нарахованої органом ПФУ.

ВС залишив у силі звільнення Марини Прилуцької з Мінʼюсту через громадянство РФ

Верховний суд відмовив посадовиці з російським паспортом у поновленні на посаді в Міністерстві юстиції.

Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

