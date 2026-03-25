У Києві відправили за ґрати чоловіка, який відкрив стрілянину через конфлікт під час вигулу собак

Внаслідок стрілянини поранення отримав сусід.

У Києві суд призначив покарання зловмиснику, який зі зброї вистрілив у обличчя 30-річного чоловіка. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці нагадали, що інцидент стався минулого року в Голосіївському районі столиці. Тоді під час вигулу собак між двома чоловіками виник конфлікт: спочатку сутичка сталася між тваринами, а згодом – між їхніми господарями. Під час сварки один із учасників дістав зброю та вистрілив іншому в обличчя, після чого втік з місця події.

Внаслідок пострілу 30-річний чоловік отримав тілесне ушкодження у вигляді наскрізної рани нижньої губи та був госпіталізований.

Тоді правоохоронці встановили особу нападника – місцевого мешканця. Його затримали, а за місцем проживання та під час обшуку вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та скерували обвинувальний акт відносно зловмисника до суду.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

