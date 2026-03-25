В Киеве отправили за решетку мужчину, который открыл стрельбу из-за конфликта во время выгула собак

В результате стрельбы ранения получил сосед.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд назначил наказание злоумышленнику, который из оружия выстрелил в лицо 30-летнему мужчине. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители напомнили, что инцидент произошел в прошлом году в Голосеевском районе столицы. Тогда во время выгула собак между двумя мужчинами возник конфликт: сначала стычка произошла между животными, а затем — между их хозяевами. Во время ссоры один из участников достал оружие и выстрелил другому в лицо, после чего скрылся с места происшествия.

В результате выстрела 30-летний мужчина получил телесное повреждение в виде сквозного ранения нижней губы и был госпитализирован.

Тогда правоохранители установили личность нападавшего — местного жителя. Его задержали, а по месту проживания и во время обыска изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство и направили обвинительный акт в отношении злоумышленника в суд.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.