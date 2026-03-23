  1. Відео
  2. / В Україні

На Одещині схили Санжійки сповзають у море – відео зсувів

17:57, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Санжійці Великі тріщини та пласти землі сповзають у море.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Місцеві мешканці оприлюднили кадри руйнування узбережжя Чорного моря, де ґрунт сповзає в море, а хвилі підмивають схили.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відео, оприлюднене в соціальних мережах, показує глибокі тріщини та великі пласти землі, які зсувалися до моря в селі Санжійка Одеського району. Руйнування відбуваються щороку, але останні обвали стали особливо масштабними.

Зсуви, що тривають кілька років, у квітні 2025 року посилилися. Місцеві жителі повідомляють, що береги Санжійки продовжують підмивати хвилі Чорного моря, збільшуючи ризик нових обвалів.

Санжійка — невелике курортне село за 35 км від Одеси. Історично на цьому місці ще в 1792 році існував військовий пункт Санджак із сторожовою вежою для спостереження за судноплавством. У 1921 році тут з’явився Санжійський маяк, який через ерозію ґрунту у 2010 році перенесли далі від берегової лінії.

Масштабні зсуви у регіоні відбуваються не лише в Санжійці: у листопаді 2017 року в Чорноморську зі схилу з’їхали кілька будинків. Місцеві фахівці наголошують на необхідності постійного моніторингу узбережжя та запобіжних заходів для захисту будівель і інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]