На Одещині схили Санжійки сповзають у море – відео зсувів

В Санжійці Великі тріщини та пласти землі сповзають у море.

Місцеві мешканці оприлюднили кадри руйнування узбережжя Чорного моря, де ґрунт сповзає в море, а хвилі підмивають схили.

Відео, оприлюднене в соціальних мережах, показує глибокі тріщини та великі пласти землі, які зсувалися до моря в селі Санжійка Одеського району. Руйнування відбуваються щороку, але останні обвали стали особливо масштабними.

Зсуви, що тривають кілька років, у квітні 2025 року посилилися. Місцеві жителі повідомляють, що береги Санжійки продовжують підмивати хвилі Чорного моря, збільшуючи ризик нових обвалів.

Санжійка — невелике курортне село за 35 км від Одеси. Історично на цьому місці ще в 1792 році існував військовий пункт Санджак із сторожовою вежою для спостереження за судноплавством. У 1921 році тут з’явився Санжійський маяк, який через ерозію ґрунту у 2010 році перенесли далі від берегової лінії.

Масштабні зсуви у регіоні відбуваються не лише в Санжійці: у листопаді 2017 року в Чорноморську зі схилу з’їхали кілька будинків. Місцеві фахівці наголошують на необхідності постійного моніторингу узбережжя та запобіжних заходів для захисту будівель і інфраструктури.

