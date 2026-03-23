В Одесской области склоны горы Санжийки сползают в море — видео оползней

17:57, 23 марта 2026
В Санжийке большие трещины и пласты земли сползают в море.
Местные жители обнародовали кадры разрушения побережья Чёрного моря, где грунт сползает в море, а волны подмывают склоны.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает глубокие трещины и большие пласты земли, которые сползают в море в селе Санжийка Одесского района. Разрушения происходят каждый год, но последние обвалы стали особенно масштабными.

Оползни, продолжающиеся несколько лет, в апреле 2025 года усилились. Местные жители сообщают, что берега Санжийки продолжают подмывать волны Черного моря, увеличивая риск новых обвалов.

Санжийка — небольшой курортный поселок в 35 км от Одессы. Исторически на этом месте еще в 1792 году существовал военный пункт Санджак со сторожевой башней для наблюдения за судоходством. В 1921 году здесь появился Санжийский маяк, который из-за эрозии грунта в 2010 году перенесли дальше от береговой линии.

Масштабные оползни в регионе происходят не только в Санжийке: в ноябре 2017 года в Черноморске со склона сошли несколько домов. Местные специалисты подчеркивают необходимость постоянного мониторинга побережья и превентивных мер для защиты зданий и инфраструктуры.

ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

