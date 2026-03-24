У Києві встановили новий світлофор із червоним колом – що означає, фото

У столиці з’явився світлофор нового типу: що означає червоне коло заборони.

У Києві з’явився перший світлофор із червоним колом заборони. На Михайлівській площі в напрямку вулиці Михайлівської встановили перший у Києві світлофор нового типу — з додатковим світловим контуром у вигляді червоного кола.

Нововведення стосується додаткової секції світлофора, яка регулює поворот праворуч. Тепер вона має не лише зелену стрілку, а й червоний контур, що чітко сигналізує про заборону руху.

Як пояснюють у Центрі організації дорожнього руху:

зелена стрілка означає, що поворот дозволено;

червоне коло — поворот заборонено.

У комунальному підприємстві зазначають, що Через втому або погодні умови водії можуть допускатися помилки і не помітити додаткову секцію світлофора, коли зелена стрілка не світиться та забороняє рух.

Червоний контур чітко несе інформацію водіям про заборону виконувати поворот, і цей сигнал добре видно як вночі, так і за будь-яких погодних умов.

Це впровадження є частиною переходу на оновлені стандарти ДСТУ 4092:2024 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні» та спрямоване на зменшення кількості ДТП.

У міській владі додають, що світлофори з червоним контуром з’являтимуться у Києві поступово — у межах планової заміни застарілого обладнання.

