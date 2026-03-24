В Киеве установили новый светофор с красным кругом — что означает, фото

17:19, 24 марта 2026
В столице появился светофор нового типа: значит красный круг запрета.
В Киеве появился первый светофор с красным кругом запрета. На Михайловской площади в направлении улицы Михайловской установили первый в Киеве светофор нового типа — с дополнительным световым контуром в виде красного круга.

Нововведение касается дополнительной секции светофора, которая регулирует поворот направо. Теперь она имеет не только зеленую стрелку, но и красный контур, который четко сигнализирует о запрете движения.

Как поясняют в Центре организации дорожного движения:

  • зеленая стрелка означает, что поворот разрешен;
  • красный круг — поворот запрещен.

В коммунальном предприятии отмечают, что из-за усталости или погодных условий водители могут допускать ошибки и не заметить дополнительную секцию светофора, когда зеленая стрелка не горит и запрещает движение.

Красный контур четко сообщает водителям о запрете выполнять поворот, и этот сигнал хорошо виден как ночью, так и при любых погодных условиях.

Это внедрение является частью перехода на обновленные стандарты ДСТУ 4092:2024 «Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные» и направлено на уменьшение количества ДТП.

В городской власти добавляют, что светофоры с красным контуром будут появляться в Киеве постепенно — в рамках плановой замены устаревшего оборудования.

