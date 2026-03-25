Небезпечне м’ясо не потрапить на стіл – на Тернопільщині викрили підпільний забій тварин

Держпродспоживслужба разом із поліцією припинила незаконну обвалку м’яса та нагадала про безпечні джерела придбання продуктів.

Фахівці Чортківського районного управління спільно з правоохоронцями оперативно відреагували на факт незаконного забою та обвалки м’яса у невстановленому місці на території Товстенської громади. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Інформація про незаконний забій тварин надійшла до Держпродспоживслужби Тернопільщини, після чого спеціалісти разом із правоохоронцями вжили заходів для запобігання потрапляння небезпечної продукції до споживачів.

Фахівці наголосили, що забій тварин та обіг м’яса повинні здійснюватися лише під державним контролем і відповідно до ветеринарно-санітарних норм.

Держпродспоживслужба закликає громадян купувати м’ясо лише у санкціонованих торгових точках, де продукція проходить обов’язкову експертизу, щоб уникнути ризику для здоров’я.

