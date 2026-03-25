Небезопасное мясо не попадет на стол – в Тернопольской области раскрыли подпольный убой животных

Госпродпотребслужба совместно с полицией пресекла незаконную разборку мяса и напомнила о безопасных источниках приобретения продуктов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специалисты Чортковского районного управления совместно с правоохранителями оперативно отреагировали на факт незаконного забоя и разборки мяса в неустановленном месте на территории Товстенской общины. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Информация о незаконном забое животных поступила в Госпродпотребслужбу Тернопольской области, после чего специалисты совместно с правоохранителями приняли меры для предотвращения попадания опасной продукции к потребителям.

Специалисты подчеркнули, что забой животных и оборот мяса должны осуществляться только под государственным контролем и в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами.

Госпродпотребслужба призывает граждан покупать мясо только в санкционированных торговых точках, где продукция проходит обязательную экспертизу, чтобы избежать риска для здоровья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.