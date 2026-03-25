Угорщина призупиняє постачання газу в Україну через блокаду нафтопроводу «Дружба»

12:38, 25 березня 2026
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що газові поставки до України будуть поступово припинені, поки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

У своєму відеозверненні Орбан повідомив, що залишковий обсяг газу буде зберігатися всередині Угорщини. На найближчому засіданні уряду буде внесено відповідну пропозицію щодо припинення поставок.

Прем'єр підкреслив, що Україна нібито блокує роботу нафтопроводу «Дружба», і Угорщина успішно захищає свої енергетичні інтереси, забезпечуючи низькі ціни на заправках для своїх громадян.

Орбан заявив, що «Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини». За його словами, Україна також загрожує південному газопроводу, який постачає газ до Угорщини, тому країна формує власні запаси в газосховищах.

«Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, ми збережемо захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ!» – наголосив прем'єр.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держфінмоніторинг зобов’язав банки додавати виписки клієнтів до звітів про підозри

Регулятор зобов’язав додавати виписки за рахунками усіх клієнтів до повідомлень про підозрілу діяльність та оновив правила відображення контрагентів.

Відстрочка від мобілізації через опікунство і самостійне виховання дітей: що враховують суди у 2026 році

Оформлення опікунства та самостійне виховання дедалі частіше використовують для отримання відстрочки від мобілізації, однак суди оцінюють не формальний статус, а реальні сімейні обставини.

Повернення авансу без заперечень покупця виключає право вимагати поставку — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила: якщо покупець прийняв повернення передоплати та не заперечував, зобов’язання сторін припиняються, а вимога про поставку товару є безпідставною.

Парламентський комітет розгляне законопроєкт із прихованою реформою БЕБ

Депутати заховали в законопроєкт про  допомогу суб’єктам господарювання комплексні зміни до Закону про БЕБ.

Контроль за політичними партіями будуть здійснювати п’ять організацій, а повноваження НАЗК розширять

НАЗК отримає низку повноваженну сфері контролю за фінансами партій, включно з правом звернення до суду у разі виявлення порушень.

