Угорщина призупиняє постачання газу в Україну через блокаду нафтопроводу «Дружба»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про поступове припинення газових поставок до України.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що газові поставки до України будуть поступово припинені, поки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

У своєму відеозверненні Орбан повідомив, що залишковий обсяг газу буде зберігатися всередині Угорщини. На найближчому засіданні уряду буде внесено відповідну пропозицію щодо припинення поставок.

Прем'єр підкреслив, що Україна нібито блокує роботу нафтопроводу «Дружба», і Угорщина успішно захищає свої енергетичні інтереси, забезпечуючи низькі ціни на заправках для своїх громадян.

Орбан заявив, що «Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини». За його словами, Україна також загрожує південному газопроводу, який постачає газ до Угорщини, тому країна формує власні запаси в газосховищах.

«Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, ми збережемо захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ!» – наголосив прем'єр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.