  1. Видео
  2. / В Украине

Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину из-за блокады нефтепровода «Дружба»

12:38, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о постепенном прекращении поставок газа в Украину.
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что газовые поставки в Украину будут постепенно прекращены, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В своем видеообращении Орбан сообщил, что остаточный объем газа будет храниться на территории Венгрии. На ближайшем заседании правительства будет внесено соответствующее предложение о прекращении поставок.

Премьер подчеркнул, что Украина якобы блокирует работу нефтепровода «Дружба», и Венгрия успешно защищает свои энергетические интересы, обеспечивая низкие цены на заправках для своих граждан.

Орбан заявил, что «Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии». По его словам, Украина также угрожает южному газопроводу, поставляющему газ в Венгрию, поэтому страна формирует собственные запасы в газохранилищах.

«Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, мы сохраним защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ!» — подчеркнул премьер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Венгрия Орбан газ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]