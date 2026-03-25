Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину из-за блокады нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о постепенном прекращении поставок газа в Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что газовые поставки в Украину будут постепенно прекращены, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

В своем видеообращении Орбан сообщил, что остаточный объем газа будет храниться на территории Венгрии. На ближайшем заседании правительства будет внесено соответствующее предложение о прекращении поставок.

Премьер подчеркнул, что Украина якобы блокирует работу нефтепровода «Дружба», и Венгрия успешно защищает свои энергетические интересы, обеспечивая низкие цены на заправках для своих граждан.

Орбан заявил, что «Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии». По его словам, Украина также угрожает южному газопроводу, поставляющему газ в Венгрию, поэтому страна формирует собственные запасы в газохранилищах.

«Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, мы сохраним защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ!» — подчеркнул премьер.

