НБУ планує відновити тарифікацію послуг у системі BankID: кого торкнуться нові платежі

22:18, 25 березня 2026
Уже з червня планують відновити тарифікацію на послуги, які Нацбанк надає низці абонентів.
Система BankID Національного банку України продовжує активно зростати. У 2025 році кількість успішних ідентифікацій перевищила 100 мільйонів, що на 25% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомила заступниця директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва під час виступу на Digital Lending 2026.

Станом на початок 2026 року до системи було підключено 38 банків-ідентифікаторів, які охоплюють 99,9% клієнтів банківської системи, а також 112 надавачів послуг.

Найбільша частка ідентифікацій припадає на державний сектор — 94%. Зокрема, йдеться про сервіси порталу «Дія», інтегровану систему електронної ідентифікації та застосунок «Резерв+».

У комерційному сегменті близько 80% операцій здійснюють мікрофінансові установи, ще 15% — телеком-оператори, а 3% — банки.

Водночас у НБУ анонсували зміни для учасників системи. Уже з червня планують відновити тарифікацію на послуги, які Нацбанк надає абонентам. Йдеться про оплату за послугу підключення до системи і оплату трансакційного тарифу. Ці тарифи стосуються виключно комерційних абонентів – учасників системи, і не застосовуються до її користувачів (фізичних осіб та ФОП).

У НБУ зазначають, що вже запроваджували тарифікацію послуг у Системі BankID на початку 2022 року, але у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення та з метою підтримки бізнесу вона була призупинена.

