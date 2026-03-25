  1. В Украине

НБУ планирует возобновить тарификацию услуг в системе BankID: кого коснутся новые платежи

22:18, 25 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уже с июня планируют возобновить тарификацию услуг, которые Нацбанк предоставляет ряду абонентов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Система BankID Национального банка Украины продолжает активно расти. В 2025 году количество успешных идентификаций превысило 100 миллионов, что на 25% больше, чем годом ранее.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева во время выступления на Digital Lending 2026.

По состоянию на начало 2026 года к системе было подключено 38 банков-идентификаторов, которые охватывают 99,9% клиентов банковской системы, а также 112 поставщиков услуг.

Наибольшая доля идентификаций приходится на государственный сектор — 94%. В частности, речь идет о сервисах портала «Дія», интегрированной системе электронной идентификации и приложении «Резерв+».

В коммерческом сегменте около 80% операций осуществляют микрофинансовые учреждения, еще 15% — телеком-операторы, а 3% — банки.

В то же время в НБУ анонсировали изменения для участников системы. Уже с июня планируют возобновить тарификацию услуг, которые Нацбанк предоставляет абонентам. Речь идет об оплате за услугу подключения к системе и оплате транзакционного тарифа. Эти тарифы касаются исключительно коммерческих абонентов — участников системы и не применяются к ее пользователям (физическим лицам и ФОП).

В НБУ отмечают, что уже вводили тарификацию услуг в системе BankID в начале 2022 года, однако в связи с началом полномасштабного вторжения и с целью поддержки бизнеса она была приостановлена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]